El sindicalisme pren de nou els carrers per reclamar la reducció de la jornada laboral

Comissions Obreres aposta per arribar a un acord a la mesa tripartida entre Govern central, sindicats i patronals que està negociant la reducció de jornada... Segons han explicat, dos milions de persones a Catalunya es beneficiarien de situar la jornada de treball en 37 hores i mitja... un horitzó que s’està plantejant pel 2025. Des del sindicat denuncien que els empresaris continuen sense fer propostes.

A més, enmig de tota aquesta situació, el sindicat ha afirmat que el bloqueig de la patronal també s'està traslladant a altres negociacions, com ara la dels convenis de la indústria càrnica, el tèxtil i la química, que afecten el 30% de treballadors de la indústria catalana. En aquest cas, han avisat que si la situació continua encallada a la tardor hi haurà mobilitzacions per exigir millores salarials i de condicions laborals pels 166mil treballadors que estan inclosos en aquests marcs laborals a Catalunya.

I també s’han manifestat a la capital catalana, en aquest cas davant la seu de PIMEC, els treballadors del comerç de Catalunya. Han tornar a exigir que la patronal desencalli les negociacions del conveni.

Ja és la tercera vegada que es manifesten per aquest motiu. La seva principal queixa és que les negociacions estan aturades des del 2022 i que les taules salarials ja es troben per sota del Salari Mínim Interprofessional. Per això, des del sindicat UGT s’ha mostrat preocupats davant d’una situació que manté milers de treballadors amb sou, al seu parer, indignes.

Per la seva part, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha mostrat predisposició a trobar un pacte amb els representants dels treballadors, però ha avisat que passa perquè els sindicats no facin propostes de màxims.