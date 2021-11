LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

“Si s'ha tardat a saber coses de la Covid Persistent és per que hem tardat a detectar-lo”

Tot i que s’ha descobert els efectes de la Covid persistent, encara no se’n saben les seves causes. Tot i això, hi ha diverses hipòtesis, i per comprovar-les, s’ha posat en marxa un estudi per analitzar els mecanismes immunopatogènics i també l’efecte de la vacunació en persones que pateixen Covid persistent. Parlem amb Gemma Moncunill, investigadora principal d'ISGlobal Estudi.