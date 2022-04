Sèries, què ens proposa "Severance"?

Avui l'Oscar Gonzalez ens fa analitzar dues series de molt bona factura.

Per una banda l'espanyola "La unidad" que en la seva segona temporada segueix aprofondint en els personatges i les trames d'aquesta unitat especial, on les seves vides, un cop més, corren perill al ser amenaçats directament per terroristes.

Per altra banda a Apple TV, es va emetre "Severance" una serie dirigida per Ben Stiller que ens planteja què passaria si poguéssim separar la vida laboral de la personal amb un click, de forma que a la feina no puguis recordar res de la teva vida privada i a l'inrevés.

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló