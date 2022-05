Sèries "Cuquis" que ens recomana Òscar Gonzàlez

Avui l'Òscar Gonzalez ens analitza dues series que hem anomenat "Cuquis" perque tenen bons sentiments, són agradables i generen bones vibracions:

La primera "Heartstopper" que ens parla sobre l'amistat, l'amor i les malalties mentals. La trama se centra a Nick, un noi adolescent que juga al rugbi, i Charlie, una ànima lliure. Tots dos es fan amics a l'institut, i Charlie s'enamora ràpidament de Nick. Ens explicaran la vida d'aquests personatges amb els amics a l'institut, com evoluciona aquest enamorament entre els dos protagonistes i la quotidianitat i els problemes que tenen uns adolescents corrents en aquesta etapa de la seva vida.

Per l'altra banda "Dias mejores" on Blanca Portillo encapçala el repartiment d'una sèrie que s'ha situat com una de les més vistes d'Amazon Prime Video tot narrant la teràpia de dol de cinc persones que acaben de perdre les parelles.

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló