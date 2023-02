Será una liga durísima

El Real Madrid, tal y como se esperaba, no dió su brazo a torcer, y, a pesar de tener toda la presión encima de que en las próximas semanas no puede fallar para no descolgarse casi definitivamente de la lucha por el título, Aguantó el envite y luego una victoria relativamente cómoda ante un Valencia qué da la sensación de que va a tener muchos problemas para terminar el año e incluso coquetear con el descenso. Mención aparte se merece una dura crítica a la actitud y comportamiento del brasileño. Gabriel Paulista cuya entrada temeraria a Vinícius es indigna de un profesional y debería ser duramente castigada. Es una demostración de impotencia absoluta, pero ni eso puede justificar una entrada tan alevosa y grave que pudo poner en duda el futuro de un compañero de profesión durante algunas semanas. Absolutamente inaceptable.

A pesar del triunfo blanco, el Barcelona mantiene una cómoda renta de cinco puntos y la sensación de que en caso de mantener la línea de regularidad y de ascendencia en su juego en las últimas semanas debe mantenerla durante mucho tiempo.

Los dos próximos compromisos serán complicados, a pesar de las dificultades que atraviesa el Sevilla y de visitar el Camp Nou ha experimentado una ligera mejoría en los últimos encuentros y siempre ha sido un equipo altamente competitivo a pesar de vivir horas bajas. Otro tanto, será el choque frente al Villarreal , que es de las últimas salidas que le quedan al Barcelona en las que se tiene que enfrentar en el campo de uno de los equipos bien clasificados, casi el resto de las que le faltan por disputar son de equipos de la cola de la clasificación, lo que da una muestra del calendario que se avecina el Barcelona en la recta final del campeonato. En esta oportunidad, el Madrid jugará antes que el Barcelona y lo hará en un campo el del Mallorca en el que buena lógica no debe dejarse puntos si quiero seguir apretándole al Barcelona.

Puede pasar de haber estado a ocho antes de empezar el choque de ayer a tan solo: antes de que comience a jugar el Barcelona. Así de loca interesante es la liga de los tres puntos.

No me da la sensación de que tampoco al Barcelona le inquieta esa presión, el domingo y que a pesar del nivel del Sevilla, lo más normal es que el Barcelona consiga una victoria y refuerce su confianza con más holgura de las que ha logrado los últimos tiempos en casa, donde curiosamente le está costando más ganar que fuera de su estadio .

Puede ser además la ocasión para que se reivindique algún jugador más como lo hiciera el miércoles, . Raphinha. Veremos si Xavi mueve o no mucho el equipo al no haber , al fin , partido Intersemanal .