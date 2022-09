Serà eficaç la nova reforma fiscal?

L'objectiu de la Moncloa és reduir la càrrega tributària de les rendes més baixes i augmentar la contribució dels grans patrimonis. La reforma també posa sobre la taula l'impost de solidaritat, que hauran de pagar tots els ciutadans que tinguin més de 3 milions d’euros a la seva butxaca. La mesura també inclou beneficis fiscals per al 50% dels treballadors d’Espanya i també per a les petites i mitjanes empreses i per als autònoms. Tot i això, des de l'Associació d'Autònoms, titllen la reforma de ridícula.