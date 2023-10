Semana importante

Los tres encuentros se juegan en casa en apenas seis días comenzando con el dominical clásico frente al Athletic club de Bilbao. Un partido más complicado de lo habitual, a pesar de las diferencias entre una y otra plantilla, debido a la multitud de bajas que asolan el vestuario del Barcelona y que dejan a Xavi Hernandez con poco margen de maniobra para componer un once titular de garantías, después de largos viajes de los jugadores y de que algunos hayan llegado a su primera sesión preparatoria hoy mismo este viernes a solo dos días de disputar el choque. Después de los últimos resultados fuera del estadio Olímpico, del Barcelona y esos empates en los que se ha dejado puntos ante equipos de la zona baja, el Barcelona está obligado a no fallar para no descolgarse ni del Real Madrid, ni del Girona, en los primeros puestos de la clasificación, o cuando menos mantenerse a una distancia prudencial y recortable.

Todos los partidos son tres puntos, Y es tan importante ganárselos al Athletic como al Madrid el próximo sábado.

Y que nada te despiste de que el principal objetivo siempre es el primer partido y luego ya habrá que ir pensando en el siguiente. Además de todo ello, el técnico del Barcelona deberá andar con pies de plomo para no sobrecargar a los jugadores y no arriesgar ni precipitar en el regreso de ninguno de ellos a expensas de poder perder a los futbolistas mucho más tiempo del que sería previsto o del que estuviera previsto.

La temporada es muy larga y las recaídas que se han venido produciendo. En algunos casos son una losa importante que perjudica notablemente a la plantilla porque además cargan demás minutos al resto de jugadores.

Y entremedias estará el choque de la liga de campeones ante el Shakter Donetsz ucraniano, que aunque los barcelonistas tienen muy encarrilada, la liguilla sería el golpe definitivo para casi asegurarse la clasificación con apenas tres jornadas disputadas.

Una contundente victoria sobre los ucranianos, que vienen de cambiar Entrenador y que no parecen vivir su mejor momento, daría mucho oxígeno en Europa el Barcelona y confianza de pasar con solvencia la primera ronda después de dos años de fiascos.

Son por tanto tres encuentros fundamentales es muy poco tiempo en los que el Barcelona puede ver muy marcada su marcha en las próximas semanas y la tranquilidad de acometer los siguientes compromisos sin tantísima exigencia, como sería en caso de tropezar en alguno de los choques.