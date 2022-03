A seguir la racha

La eliminatoria ante el Nápoles dejó en evidencia que aún hay ciertos aspectos a mejorar en el actual grupo de Xavi.

Sobre todo en el partido de ida marraron muchísimas oportunidades y no sé sentenció una eliminatoria en la que el Barcelona fue tremendamente superior desde el minuto uno hasta el final.

Da la impresión de que el actual rival del Barcelona en octavos de final es incluso más accesible que el representante italiano. El Galatasaray pasa por una crisis importante de juego y de resultados que obligó a la destitución de su técnico Terim a reemplazarle por el catalán Domenec Torrent que no acabado de enderezar la la marcha del equipo.

No parecen los turcos un equipo con el potencial suficiente como para inquietar la línea ascendente y de recuperación de los barcelonistas pero para ello lo primero es importantísimo es no confiarse. Como dice el tópico no hay rival pequeño y un error te puede penalizar claro. No hay más que ver como el PSG tenía encarrilado la eliminatoria frente al Real Madrid en la segunda parte y estaba más cerca de marcar el segundo definitivo tanto cuando de repente un gravísimo error del portero italiano Donnarumma metió al Madrid en el partido y provocó una hecatombe parisina y una remontada increíble.

A todo ello Xavi también ha anunciado que refrescará al equipo y realizará ciertos cambios y parece normal y lógico teniendo en cuenta el tremendo desgaste que ha tenido en los últimos partidos y semanas el bloque más importante del equipo.

Afortunadamente para el entrenador egarense, cuenta con un fondo de armario suficiente, ahora si, para permitirse el lujo de sentar algunos titulares que hasta hace poco parecían imprescindibles e intocables. E incluso creo que con estos cambios no debería resentirse demasiado el rendimiento del equipo que pasa por un momento dulce.

El objetivo debe ser tratar de dejar la eliminatoria más que encarrilada sobre todo teniendo en cuenta que la semana del choque de vuelta culmina con el gran partido en el estadio de Chamartín frente al Real Madrid y economizar esfuerzos esta semana puede ser importante para tratar de dar un golpe de autoridad sobre la mesa de la liga imponiéndose en el campo del eterno rival.

Asequible, accesible, pero sin confianzas. A seguir creciendo