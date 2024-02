El sector del taxi reclama medidas urgentes

Hace unos días, una situación de acoso sexual en un taxi en Barcelona, con un hombre masturbándose en el asiento trasero del taxi de una mujer y a plena luz del día, puso de manifiesto que las situaciones de acoso sexual en los taxis (y con la mujer como víctima recurrente) son más habituales de lo que nos pensamos y de lo que sería desable.

Conversaciones improductivas

Ante esta situación, el sector del taxi ha mantenido conversaciones de carácter urgente con la Generalitat de Catalunya para reclamar que se tomen medidas immediatas para, al menos, mejorar la situación de inseguridad con la que las taxistas tienen que convivir a diario. Pero estas conversaciones no han ido como sería deseable, ya que según cuenta la portavoz de Élite Taxi, Luz González, "la Generalitat nos ha dicho que esperemos quince días para ver si se puede aplicar algún tipo de medida, pero se nos ha comunicado que poner cámaras de seguridad es inviable. En Catalunya no se puede utilizar este sistema por ley, pero tampoco se nos ha ofrecido ninguna alternativa".

Una decisión sorprendente viendo las situaciones que tienen que vivir las taxistas, pero González confirma que desde el gobierno catalán les han reconocido que "como los casos de acoso sexual son un porcentaje muy bajo entre todas las taxistas no se considera que la situación sea especialmente grave o urgente, así que no les urge tomar ninguna medida".

Sistema de avisos anticuado

González reconoce que "ahora mismo no tenemos un sistema que nos permita pedir ayuda de forma instantánea, como un botón del pánico que comunique con la policía o un testigo en el taxi que sea visible por algún agente si se vive una situación de peligro. Sólo disponemos del 112, que entre llamar y denunciar una situación ha pasado tanto rato que el agresor ya se ha marchado. Es necesario mejorar esto, porque mientras los casos de acoso son habituales, nosotros no disponemos de las herramientas para hacer frente a esto".

No va a quedar así

Los taxistas lo tienen claro: No se van a quedar de brazos cruzados si comprueban que no se toma ninguna medida en este plazo de dos semanas: "No nos vamos a conformar con un 'no' por parte de la Generalitat, no es aceptable. Si no hay ninguna respuesta en este plazo de dos semanas propondremos a los compañeros hacer algún tipo de protesta" explicaba Luz González. "En otros sitios como bancos o algunos comercios hay cámaras de seguridad, por qué no podemos instalarlas en nuestro taxi?" reflexiona González. "No puede ser que las mujeres no podamos ir tranquilas, sea por la calle en nuestro tiempo libre o en nuestro puesto de trabajo. Hay que trabajar para esto cambie, porque no es normal".