El sector de l'oci nocturn posa deures a la nova 'alcaldessa de nit'

A finals del mes d'octubre l'Ajuntament de Barcelona va nomenar Carmen Zapata com a nova comissionada de nit de la ciutat, també coneguda com a 'alcaldessa de nit'. Es tracta d'una figura existent a d'altres ciutats del món com per exemple Nova York i que té la tasca de gestionar a tots els nivells l'oci nocturn de la ciutat en qüestió. Doncs bé, quan encara ni ha près possessió del seu càrrec de manera oficial (ha de ser presentada a principis de desembre) ja s'ha reunit amb els principals actors del sector i ja se li acumulen molts 'deures' pendents. D'aquests temes pendents i de les reclamacions del sector n'hem parlat amb el president de FECASARM (la patronal del sector d'oci nocturn a Barcelona) Joaquim Boadas.

Prioritats

D'entre aquestes tasques que té per davant la comissionada de nit les més importants per Boadas son la revisió de les sancions i el tancament massiu de locals, el plà de preservació dels locals ja existents i l'ampliació de la oferta. Boadas s'ha mostrat molt satisfet amb la primera trobada que ja ha pogut tenir amb Carmen Zapata: "Va ser una trobada molt positiva, una mena de presentació oficial, tenint en compte que la oficial de veritat es farà al desembre, pero va ser una primera trobada interessant on es va parlar de tots els temes que preocupen el sector. Després de molts anys finalment hi ha una persona que entén i comprèn els problemes del sector de l'oci nocturn, el que és molt positiu, perquè aquesta figura també existeix en d'altres ciutats del món i serveix per solucionar temes com la convivencia i la seguretat.Hem vist com amb l'existència d'aquesta figura en d'altres ciutats s'han aconseguit moltes coses: S'ha aconseguit estabilitzar el sector, protegir-lo, que molts locals sobrevisquin, s'ha canviat la visió que s'esta portant a terme d'una politica sancionadora a una de col·laboració i això és important per preservar el sector. És el que demanem a Barcelona, que pari el tancament massiu de locals. És important que es faci el que s'esta fent a d'altres ciutats, parar amb aquest tancament i permetre obrir nous espais controlats, no pot ser que cada vegada hi hagi menys oferta, el que també provoca botellots i d'altres problemes. Tancar i sancionar no aporta res, l'únic que comporta és perdre llocs de treball i més problemes de civisme".

Que la figura de Carmen Zapata ha caigut i molt bé entre el sector queda evident quan Boadas assegura que "coneix el sector des de dins, havia estat a la ASSAC, l'Associació de Sales de Concerts de Barcelona, i per tant no és un càrrec polític, que és un aspecte important que reclamavem, ja que segurament no seria vàlida la persona, i la Carmen sí que ho és perquè té coneixement".

Zones sobrecarregades

A Barcelona sembla evident que hi ha sobrecàrrega d'oferta d'oci nocturn en determinades zones, una imatge amb la que Boadas està d'acord: "Cal repartir més equitativament l'oci nocturn a Barcelona, promocionar els espais on llocs on no hi hagi tanta oferta, i s'ha de fer amb una planificació, em consta que ja s'estan celebrant reunions en aquest sentit, estem veient que s'estan movent, el que demostra que la figura de la comissionada de nit no ha estat per quedar bé sino que realment serà una figura que treballarà i aportarà".

Boadas creu que el tancament massiu de locals per acumulació de sancions és especialment negatiu pel sector, ja que "que tanqui un local, ja sigui temporalment, per un dos o sis mesos per multes desproporcionades això posa en risc la viabilitat del local perquè quan has de mantenir un nombre important de treballadors i uns costos importants és ben difícil haver de patir imprevistos importants. Ja es va notar després de la pandèmia que no estar oberts un temps suposa el risc de perdre clientela i que el negoci pateixi una davallada. S'han de revisar totes les sancions pendents de complir i de cara al futur s'ha de buscar blindar que no es pugui sancionar amb multes desproporcionades".

Tancar els locals és el que segurament voldrien molts veïns de zones tensionades com per exemple el carrer Tusset o Ciutat Vella, que s'han quexat més d'una vegada del soroll que provoca aquesta sobrecàrrega de locals, però Boadas adverteix que "si no hi ha oferta legal augmentarà la il·legal, i això pot donar lloc a botellots i locals no regulats. El que s'ha de fer és promoure noves zones on es pugui ubicar nous espais, el que permetrà destensionar, però també s'ha de tenir en compte que aquestes situacions es produeixen perque no hi ha oferta legal"