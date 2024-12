Ja saps què regalar aquest Nadal?

Fragàncies, plantes, un hort urbà, entrades per museus o exposicions, experiències, maquillatge sostenible...són moltes les idees que pots regalar aquestes festes per sorprendre als teus.

Regala sostenibilitat

Ja sigui per a pells sensibles com per a algú que no tingui cap problema, regalar maquillatge ecològic és una molt bona idea.

També ho és regalar natura. Per això, la Fabiana ens proposa regalar taules de cultiu, un hort urbà, un cactus o un bonsai als amants de les plantes. Una molt bona idea que segur que sorprendrà.

Olors i menjar

Una casa es caracteritza per la seva fragància, és per això que regalar una olor és una bona idea. Pensa en la persona i tria la olor que més la defineixi per a la seva llar.

I si no vols fallar en la teva opció, regala menjar! A qui no li agrada un bon lot de nadal o uns dolços?

Tallers

Si el que prefereixes és fer un regal per gaudir amb la família o els amics, fer un taller és la millor opció. Ja sigui de joies com de ceràmica com de pintura, aquesta és una activitat que segur que agrada a tothom.