La intenció del departament de Salut és que hi hagi un professional per cada 50MIL habitants. El CoDiNuCat, però, ho troba insuficient i considera que “caldria 1 dietista-nutricionista per cada 30.000 persones” per donar una atenció individualitzada.

Roser Martí subratlla que la figura del nutricionista-dietista és clau en la prevenció de malalties com la diabetis, la hipertensió o la obesitat.