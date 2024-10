Salvador Illa promet enfortir l’Agència Tributària de Catalunya

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que “aviat” hi haurà avenços en el terreny del finançament singular. I els primers “passos concrets” seran “dimensionar” l’Agència Tributària de Catalunya.

El cap de l’Executiu ha assegurat que ja “s’està treballant” per “multiplicar per quatre” els recursos de l’ATC perquè tingui prou capacitat per recaptar, gestionar i liquidar “progressivament tots els impostos”.

Salvador Illa ho ha dit en la seva primera sessió de control en resposta a Esquerra. El president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, li ha instat a “passar de les paraules als fets” amb “concrecions reals”. El president del Govern ha respost que té la voluntat de complir “fil per randa” amb el finançament singular en els “termes i terminis acordats”.

Illa i ERC criden a Junts a defensar la “sobirania fiscal”

El president de la Generalitat i el líder parlamentari d’Esquerra han demanat a Junts que sumi a l’acord pel finançament singular. “Catalunya necessita una majoria política solida per tenir sobirania fiscal i recaptar tots els impostos”, ha manifestat Jové. El líder del grup republicà ha reblat que torpedinar la possibilitat de “tenir la clau de la caixa” és “molt poc patriòtic”.

Salvador Illa també ha demanat la col·laboració de “tots els grups amb capacitat d’ajudar” amb el finançament singular. “Si volem millores per a la sanitat, l’educació, la llengua o la investigació hem d’estar més centrats en això i menys en qui ho ha acordat”, ha sentenciat el president de la Generalitat.