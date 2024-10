Salvador Illa exposarà el full de ruta per al nou curs polític

El president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà les prioritats del Govern i constatarà els suports que té per tirar-les endavant. El PSC ha avançat que el president de la Generalitat situarà el focus en “la millora dels serveis públics, la prosperitat econòmica compartida i la lluita contra la desigualtat”. L’habitatge també ocuparà un lloc destacat, encara que no se’n donen pistes des de la seu dels socialistes ni des de la Plaça Sant Jaume.

“Tot allò que ajudi a garantir l’accés a l’habitatge, especialment de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat, formarà part de les nostres prioritats”, s’ha limitat a dir la portaveu del PSC, Lluïsa Moret. Preguntada sobre la regulació del lloguer de temporada, la dirigent socialista tampoc n’ha donat pistes.

Aquesta matèria és una de les potes que sustenta el pacte d’investidura amb Esquerra i Comuns. En aquest sentit, Moret ha manifestat que “intentarem que les propostes de resolució recullin els trets més singulars dels acords d’investidura”.

ERC i Comuns collen amb el lloguer de temporada

El Parlament va tombar el passat maig la regulació dels lloguers de temporada promoguda pel govern de Pere Aragonès. El decret llei no va prosperar per l’abstenció del PSC i el vot en contra de Junts per Catalunya. Ara, Esquerra i els Comuns recuperen la iniciativa per portar-la al Debat de Política General.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha demanat a l’Executiu “exercir totes les competències exclusives en matèria d’habitatge”. Això passar -indica- per “recuperar la llei catalana per regular els lloguers de temporada i d’habitacions”. “Ho diu l’acord d’investidura i ha de passar”, ha advertit Vilalta.

Els Comuns comparteixen “el fons de la proposta d’Esquerra” i demanen “calendaritzar totes les accions contemplades en l’acord d’investidura” . El portaveu de la formació morada, Joan Mena, també ha posat sobre la taula ampliar el parc de pisos públics i pujar l’impost turístic per reinvertir els diners en polítiques d’habitatge.

Els republicans troben el Debat de Política General com una oportunitat per “construir sobiranies” fins assolir la independència. En aquest sentit, ERC portarà una proposta en defensa del referèndum i del finançament singular. Els Comuns, per la seva banda, assenyalen la cita d’aquesta setmana com el “primer examen important del govern Illa per demostrar la seva voluntat transformadora”.

Tres dies de debat

Aquest dimarts a les 16 hores arrancarà el Debat de Política General amb la intervenció de Salvador Illa sense límit de temps. La sessió es reprendrà aquest dimecres al matí amb les intervencions dels grups parlamentaris de major a menor representació, però acabant amb el PSC-Units per Avançar. El president de la Generalitat els respondrà individualment. La sessió clourà dijous a la tarda amb el debat i votació de les propostes de resolució.