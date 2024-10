Salut engega la campanya de vacunació contra la grip i la COVID-19

Salut té la voluntat de protegir i immunitzar al màxim la ciutadania davant els virus respiratoris que augmenten la seva circulació, especialment a la tardor i l'hivern, per evitar l'increment de patologies immunoprevenibles. Per aquest motiu, cada any es posa l'èmfasi a augmentar les cobertures de vacunació contra la grip i, en els darrers anys, també contra la COVID-19, especialment en les persones que tenen més risc de patir complicacions de salut o de transmetre la malaltia a persones vulnerables.

Les farmàcies guanyaran importància

Una novetat d'aquest any és que es comptarà amb la participació dels farmacèutics catalans per contribuir a incrementar la cobertura vacunal en persones majors de 60 anys. Gràcies a la seva accessibilitat i proximitat, són agents de salut clau per contribuir a promocionar la vacunació en aquesta població de risc. La portaveu de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Montse Martínez, explica que les farmàcies faran de pont entre la ciutadania i els serveis sanitaris.

Prova pilot a les comarques més poblades

Enguany, les comarques del Barcelonès Nord, Baix Maresme, Maresme Central seran objecte d’una prova pilot per incrementar la cobertura vacunal de la població diana, reforçant l’accessibilitat a la vacunació i incrementant els missatges de crida a la vacunació.