Rotaciones obligadas

Todos los partidos son importantes, evidentemente a estas alturas de la temporada, pues en liga se suma de tres en tres y se puede asegurar la segunda plaza y por qué no seguir compitiendo el título a los blancos. Y en Europa evidentemente no hay margen de error, si fundamental fue el partido de ida en el Parque de los príncipes no lo será menos el del próximo martes en el Olímpico ya que puede dar el pase a toda una semifinales de liga de campeones.

Y el equipo es el que es, y la plantilla es la que se tiene y máxime Teniendo en cuenta las sanciones que se van a cumplir en los próximos días. La acumulación de tarjetas ya condicionará la alineación de Xavi para mañana dado que descansan tres hombres importantes titular.

Seguro que ellos llegarán frescos al choque de Europa. Rotación necesaria para Lewandowski, Cancelo y quizás menos para Iñigo Martínez, quien podría haber sido un refresco interesante para el choque de este fin de semana en la localidad andaluza. Si a ello añadimos los descansos obligatorios de Christensen y de Sergi Roberto en el choque europeo, se le va aclarando bastante el puzzle a Xavi Hernandez. Además hay que añadir los minutos que tiene que ir dosificando a Frankie de Jong y a Pedri, que acaban de salir de largas lesiones, y que por tanto tienen que controlar mucho sus esfuerzos y su desgaste.

La clave del choque en Cadiz serán los minutos que necesiten tener el holandés y el tinerfeño para llegar en las mejores condiciones al encuentro del PSG. Lógicamente Pedri necesita más minutos y de Jong. Quizás solo un poco de rodaje y a lo mejor entre ambos podrían jugar un partido completo. Ello unido a la frescura de Fermin y a que Christiansen y Sergi Roberto descansan en Europa le sale un centro del campo muy consistente y reconocible al Barcelona.

Donde va a tener problemas será en defensa. Marcos Alonso ocupará la plaza de cancelo y posiblemente Hector Fort de descanso, en la derecha o Koundé o al propio Araujo. No tiene mucho más. Arriba así le dará la alternativa de poder meter y dar minutos a jugadores como Vitor Roque, titularidades a Joao Félix y Ferran Torres Que te garantizan un muy buen ataque y te permiten que los más desgastados Lamine Yamal y Raphinha puedan llegar más descansados al duelo europeo. No olvidemos que los franceses de Luis Enrique tienen la suerte de que les han aplazado el partido de liga en Francia y que por tanto, llegarán descansados y sin jugar ningún partido entremedias. Rotaciones obligatorias, sin bajar la guardia, porque no hay margen de error e intentando que los futbolistas lleguen lo más finos posibles al partido del martes teniendo en cuenta que después tendrán un día más de descanso que el Real Madrid quien afrontará una batalla tan dura o mayor que el Barcelona en Mánchester.