"Rosalía és una artista amb una capacitat per avançar-se a les tendències i mostrar-les quan el públic està preparat"

La periodista musical i directora de 'Radio Primavera Sound' Marta Salicrú presenta a 'La Brúixola' el seu últim llibre "Rosalía, de la A a la Z". Una mena de diccionari que gira al voltant del fenomen de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires. "L'exercici ha estat escollir les paraules i fer-les servir d'excusa per explicar algun aspecte de Rosalia". Es tracta d'una proposta que va rebre de l'Editorial Libros Cúpula (del grup Planeta) i que Salicrú va acceptar amb moltes ganes perquè "tinc una admiració enorme per Rosalía. No se m'ocorre cap altra artista de qui podria llençar-me a fer un llibre, he gaudit molt", reconeix. La periodista musical defineix Rosalía com "una artista molt completa, treballadora i que no s'acomoda en el seu talent. Alhora té una capacitat per avançar-se a les tendències i presentar-les quan el públic estem preparant per rebre-les".

Durant l'entrevista, repassem amb Marta Salicrú tota la carrera musical de l'artista i analitzem els seus treballs discogràfics -'Los Ángeles', 'El Mal Querer' i 'Motomami'- tant pel que fa a la narrativa com a la creació artística.