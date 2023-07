Es reuneix per primer cop el grup de treball format per experts independents per prevenir i combatre la violència sexual entre infants i adolescents

La Generalitat dona els primers passos per prevenir i combatre la violència sexual entre infants i adolescents. Després del degoteig de casos d’agressions sexuals entre menors d’edat que hem viscut aquest any, avui s’ha reunit per primer cop el grup de treball format per experts independents que té l’objectiu de crear un marc de referència per entendre millor el fenomen i ajudar a dissenyar polítiques públiques que abordin la problemàtica.

La creació del grup de treball es va decidir després que en els darrers mesos s’hagin rebut diverses denúncies de conductes sexuals violentes contra aquest segment de la població... algunes d’elles presumptament perpetrades per menors d’edat inimputables. Un problema, segons el Departament de Drets Socials, multi causal i complex que analitzarà aquest grup d’experts amb l’objectiu d’elaborar un document de referència i orientació.

La taula està formada per diferents professionals de molts àmbits com la pedagogia, la sociologia i el dret penal, per exemple. També comptarà amb representants dels Mossos d’Esquadra i del Departament de Justícia. Segons ha explicat el membre de la taula i president de CATESCO, Eduard Vallory, està previst que l’informe estigui llest a finals de setembre.

Un informe que el Departament vol que serveixi per buscar solucions reals per prevenir i abordar aquests casos sense estigmatitzar poblacions ni grups socials.