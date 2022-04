El dia 20 d'abril ja no haurem de portar mascareta de manera obligatòria als locals i recintes tancats. Només es mantindrà als centres sanitaris i al transport públic. Juan Pablo Horcajada, cap servei malalties infeccioses Hospital del Mar, considera que ens encaminem cap a una gripalització total de la pandèmia. Apunta que pot haver-hi una expansió del virus però que ja no es donaran casos greus gràcies a l'alta taxa de vacunació que hi ha a Espanya.