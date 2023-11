Respaldo a Xavi

Destacando que es un orgullo que sea el técnico y que, por supuesto, que hay confianza ciega en el técnico. Antiguamente se decía que la confirmación era el paso previo al cese de un entrenador. Nada más lejos de la realidad en este caso, pero muchas veces esas ratificaciones escondían un falso respaldo público y un cese interno.

En el caso actual del Barcelona me da la sensación de que hay demasiado ruido en torno al equipo por poca cosa. Unos pueden pensar que el actual Barcelona no está jugando bien al fútbol, y es evidente, coincidiríamos la mayoría.

Que a estas alturas del año se esperaba un mejor Barcelona con los futbolistas y la plantilla que tiene esta claro.

También lo es que las lesiones han impedido que el nivel fuera el adecuado.

Xavi lleva dos temporadas consecutivas y se esperaba que a estas alturas, el equipo jugará casi de memoria, como lo hacía en el que él participaba de maestro de ceremonias en el centro del campo.

El gran pecado actual del Barça es que no seduce a los aficionados y no tiene un sello de identidad claro, a la par que no ofrece espectáculo.

Me parece que a estas alturas de la temporada los resultados no han sido malos y están en una línea más que aceptable.

El único traspiés sin remedio es la derrota ante el Real Madrid y que se produjo de manera injusta, e inmerecida.

Lo de Europa puede ser un día malo en el que el Shakhtar te pilla y te sorprende pero me atrevería decir que a estas alturas de la campaña tampoco es que el Barcelona esté por debajo de las expectativas. En cuanto a resultados se refiere, es más por Futbol.

Entiendo que el proyecto del Barcelona es un proyecto a largo plazo con Xavi en el banquillo, apostando claramente por la cantera y sacando cada día más jugadores de La Masía e intentando competir en desigualdad económica con otros grandes de Europa. No se puede estar dudando de un entrenador que lo está dando todo por el club, que es casi el portavoz único y que equivocadamente o no, es Barcelonista sin ninguna dudas y desea lo mejor para el club.

No tiene ningún sentido pasarse por la cabeza una destitución esta temporada por muy mal que fueran las cosas.

Nada ni nadie garantizarían un sustituto mejor de Xavi Hernandez y lo que si necesita el equipo es un poco de tranquilidad alrededor y menos comentarios y dudas que a veces incluso se generan desde dentro. No está de más la expresión de Laporta, pero me da la sensación de que tampoco ahora mismo existe una opinión unánime o mayoritaria que ponga en duda el trabajo del actual entrenador del Barcelona máxime teniendo en cuenta que el banquillo culé es la mayor silla eléctrica del fútbol español, incluso materia decir que por delante de la del Real Madrid.