El rendimiento de Lewandowski

Se queja amargamente de que nadie ha ayudado lo suficiente a Lewandowski , como para que sus cifras goleadoras y su rendimiento este año estuvieran acorde a la categoría que ha demostrado otras temporadas y que se le presupone. El delantero polaco acaba de firmar su diana número 25 en la temporada, lejos de cifras en torno a la media centena de goles que venía promediando durante muchos años en el fútbol alemán e incluso ocho goles menos de los que marcó la temporada pasada en el año de su adaptación y de su llegada al Fútbol Club Barcelona. Pero hablar solo de cifras es un análisis muy simplista ya que no es lo mismo una jugada de gran calidad que resuelve un gran partido que un remate a puerta vacía con un pase de un compañero con un encuentro ya resuelto. Hay que analizar en líneas generales, el comportamiento y el rendimiento del jugador en global. Lo primero que hay que decir es que Lewandowski ha tenido un rendimiento muy irregular en las dos temporadas que ha militado en el Barcelona. Tan pronto ha encadenado, como bien se dice en el argot futbolístico, rachas de goleador en las que mantenía un promedio importante de goles como ha vivido largas sequías que penalizaban al equipo considerablemente, pues no ha estado rodeado si es cierto de futbolistas muy goleadores. Ni Lamine Yamal, ni João Félix, ni Ferrán, ni Raphinha , son grandes goleadores, a pesar de que tienen algunas cifras aceptables, pero la delantera del Barcelona necesita tener cuando menos tres hombres Gol con cifras muy superiores a las que han movido estos nombres. Si Lewandowski no marcaba las diferencias en la portería contraria, el equipo lo acusaba considerablemente y así ha sido en diversas fases de las dos temporadas en las que ha militado en el Barcelona. No creo que haya sido un problema de sus compañeros a la hora de buscarle o no pues evidentemente era la gran referencia y en muchos de los partidos. El único objetivo era tratar de darle buenos balones a Lewandowski. Me referiría más al juego colectivo que no ha funcionado, pero no solo en la figura de la referencia goleadora, sino en la fluidez del juego y en general oportunidades claras de gol para él y todos los compañeros.

El Barcelona ha tenido cifras goleadoras muy bajas con respecto a temporadas pasadas e incluso poco acierto de cara al marco, lo cual justificaría esas cifras. Pero incluso más allá de los goles materializados por Lewandowski este último año hay que valorar el trabajo global del futbolista polaco con el equipo donde evidentemente a sus 35 años ya no presiona igual que otros jóvenes delanteros Que contribuyen y mucho a una presión alta, que es tan importante en el mundo del fútbol con recuperación tras pérdida que genera acciones de superioridad en ataque y situaciones de mucho peligro para el rival.

No, no ha sido un problema del resto de compañeros ha sido un problema global en el que tampoco Lewandowski ha sido la solución. Bien haría el seleccionador polaco en analizar en global el rendimiento de su compatriota antes de analizar subjetivamente y en la distancia el trabajo de toda una temporada de un equipo y un colega.