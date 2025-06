Daniel Sirera (PP): "No veig possible un acord en habitatge a la Conferència de Presidents"

En una entrevista a la Brúixola, el líder del grup municipal del PP a l'ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, s'ha mostrat pessimista respecte la possibilitat que demà hi hagi un gran acord en matèria d'habitatge entre el govern espanyol i les Comunitats Autònomes, la majoria de les quals governen dirigents del seu partit. Sirera ha criticat que Pedro Sánchez hagi proposat blindar per sempre els pisos de protecció oficial. Al seu parer, el procés ha de ser a l'inrevés: "Hem de posar sòl públic a disposició dels promotors perquè aquests construeixin pisos de protecció oficial sense que ens costi un euro als contribuents i aquests pisos, quan passin 50 o 70 anys, poden ser recuperat pels ajuntaments. On està el problema? Anar en contra d'això és de tontos".

Crítiques a Collboni

En aquest sentit, el dirigent popular ha assegurat que "l'alcalde Jaume Collboni està fent tot el contrari del que necessita Barcelona". Al seu parer, és un error voler acabar amb tots els pisos turístics perquè aquesta activitat marxarà a altres ciutats però Barcelona "tindrà la mateixa pressió turística i sense cobrar un euro de taxes ni dels establiments que hi fan negoci".

El congrés del PP

Quant al congrés del PP al mes de juliol, Sirera ha reconegut que una de les qüestions que s'està negociant són els estatuts del PP i el procediment per escollir el líder del partit. Des d'aquest punt de vista, el líder del PP de Barcelona assegura que la fórmula de fer-ho a través dels compromissaris - els representants escollits per la militància - és legítima i democràtica. En aquest sentit, ha recordat que l'elecció del president del govern també és indirecta. Preguntat pel futur d'Alejandro Fernández com a president del PP de Catalunya, Sirera veu difícil qüestionar a qui ha passat dels 3 als 15 diputats.