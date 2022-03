Quins són els favorits als Oscars?

Aquesta setmana amb Pablo Mérida no només hem comentat el rànquing de pel·lícules més vistes de la setmana anterior i les estrenes de la setmana, com "Cámera café, la película" sino que, a més, fem la nostra tradicional "porra" dels Oscars, els nostres pronóstics de qui s'endurà els guardons a les principals categories a la cerimònia que s'emetrà la nit del 27 al 28 de març.

Enguany la gala sembla una mica descafeinada, no només per la manca d'una gran favorita, sino pel fet que alguns dels guardons no es donaran en directe i això ha provocat queixes dels membres de l'acadèmia que són de les anomenades "categories menors".

Per exemple l'oscar honorífic ja s'ha entregat, sense el mític moment de que l'auditori l'aplaudeixi d'empeus.

Hi haurà una gran guanyadora o quedarà tot molt repartit?

Guanyarà algún guardó els 4 espanyols nominats?

Ens ho explica Pablo Mérida al Nits de ràdio, amb David Cervelló.