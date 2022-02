Quines expectatives hi ha sobre l'atur a Espanya pel 2022?

L'Iñaki ens ho deixa clar, al seus alumnes quan els hi pregunta quin index d'atur hi ha a Espanya, una resposta que sempre serà encertada será la de "el doble que la xifra de la zona euro"... i aquesta màxima segueix sent present a l'inici del 2022.

Sobretot cal analitzar l'atur juvenil, i les diferències entre els que han finalitzat estudis universitaris i els que no.

Com analitzar aquestes dades? Què cal fer per reduir la xifra d'atur?

Ens ho explica l'Iñaki Jiménez Largo al nits de ràdio amb David Cervelló