¿Quina relació hi ha entre cantar bé i el petroli?

A molts ens agrada cantar a la dutxa o al cotxe, però la majoria ho fem fatal. Això pot canviar avui dia gràcies a l’autotune, aquesta tecnologia que permet que algú que fa més galls que un adolescent en ple canvi hormonal pugui cantar com la gran Mónica Naranjo.

Una història curiosa

Com passa en molts altres invents, l’autotune va néixer amb una finalitat molt diferent, i és que tot va sortir d’una tècnica per trobar petroli. Als anys 70 Andy Hildebrand treballava per Exxon dinamitant camps per analitzar amb uns receptors les ones acústiques de les explosions i determinar si a sota hi havia petroli o no.

Amb tots els diners que va guanyar muntant la seva pròpia empresa va desvincular-se del petroli i va dedicar-se al que realment li agradava, la música.

Entre bromes amb els amics va caure en la idea de que l’aparell que feia servir per detectar petroli podia corregir la veu a la nota que toca. I així és com va néixer l’autotune.

Si vols saber més sobre aquesta història i descobrir com van néixer les notes musicals, no et perdis la secció de l’Álex Soto.