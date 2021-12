Quin perill comporta la resistència bacteriana als antibiòtics?

A la secció de ciència de Nits de Ràdio en Sheddad ens parla de les les bactèries. Un tema que domina bé doncs en va publicar un llibre que porta per nom: "Microbios" on ens ho explica per mitjà del "profesor Darwin"

Què és una bacteria? Són totes dolentes? Quines són les bones i de quantes ens en beneficiem?

Quin és el perill que es tornin resistents als medicaments? Quin és el mecanisme pel que aconsegueixen derrotar als antibiòtics? Quins riscos pot portar per la població?

Hi ha alternativa si ens quedem sense antibiòtics eficients? Doncs com ens diu en Sheddad podria suposar que molta gent morís als quiròfans per les infeccions durant el procediment.

Ens ho explica avui el nostre divulgador científic, Sheddad Kaid-Salah Ferrón, al nits de ràdio amb David Cervelló