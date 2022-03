Qui eren els "Maquis"

Aquesta setmana l'Òscar ens proposa viatjar al passat recent del nostre país, concretament a la guerra civil i uns quants anys després per conèixer qui eren i com van viure "El Maquis"

Com es van organitzar? Quan de temps van poder resistir? Fins quan van ser perseguits? Van aconseguir l'exili alguns d'ells? Com van ser tractats un cop fora del país pels comunistes?

Julián Chaves Palacios, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat d'Extremadura, ens presenta en aquest llibre una visió completa del moviment del maquis, fent servir fonts primàries, diaris, entrevistes i cartes que ens revelen el costat més humà de les agrupacions de guerrillers, fent un repàs per les diferents organitzacions de tota la península i pels principals actors que hi van participar, com Cristino García Granda o Juan Fernández Ayala «Juanín»

Ens ho explica l'Òscar Gonzàlez amb l'autor i catedràtic al Nits de ràdio, amb David Cervelló.