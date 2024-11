"Que parlin de finançament no vol dir que la normalitat en l'àmbit del treball hagi arribat"

Avui hem conegut les dades de l'atur a Catalunya amb un resultat de 2.909 persones aturades el mes d'octubre. El secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, ha explicat a 'La Brúixola' que "la capacitat d'increment d'ocupació a Catalunya és històrica, però hi ha un problema estructural perquè els serveis públics d'ocupació no tenen recursos suficients". En matèria d'habitatge, alerta que "el criteri especulatiu és imparable si no tenim espais de regulació" i es mostra molt alineat amb el Sindicat deLlogateres a qui ha estès la seva mà per ajudar a la seva organització i consolidació: "estarem al seu costat respectant la seva autonomia".

Reducció de la jornada laboral: escepticisme al voltant de PIMEC

Preguntat per l'apropament que PIMEC ha fet reunint-se amb Yolanda Díaz per abordar la qüestió de la reducció de la jornada laboral, Javier Pacheco afirma que "ha fet una aproximació, però m'agradaria veure si fa els mateixos passos allà on té responsabilitat reals en la negociació".

El nou executiu català i la gestió de la DANA

Pel que fa a la gestió del temporal a València, el secretari general de Comissions Obreres afirma que "ha estat caòtica i al caos propi de la catàstrofe se li ha afegit una manca de governança real". Alhora, considera que no és moment de buscar responsables i considera que "s'ha produït una picabaralla política fora de temps i de lloc".

En el cas de la gestió de la Dana al territori català, Pacheco reconeix que "hi ha hagut consciència i criteri, però trobo a faltar que no tenim acords en fred". Considera que l'alerta s'hauria d'haver tingut pactada amb anterioritat i assegura que "faré formalment un plantejament al govern per definir un pacte en diferents graus d'alerta perquè les mesures de prevenció i seguretat estiguin millor preparades i amb una execució més ràpida".

Preguntat pel govern de Salvador Illa, Javier Pacheco celebra que parlin de finançament, però alerta que això "no vol dir que la normalitat en l'àmbit del treball hagi arribat". En aquest sentit, destaca que "tenim un dèficit important dels darrers quatre anys des que va caducar l'acord interprofessional de Catalunya" i remarca que "el govern no es pot desentendre d'aquesta situació".

"Vull acabar en marxa, sense aturar-me abans"

Javier Pacheco deixarà de ser secretari general de Comissions Obreres el dia 9 d'abril. Assegura que marxa "amb la sensació dels deures fets", però que encara té reptes pendents especialment amb l'abordatge de la reducció de la jornada laboral. Preguntat per si aquesta sortida es pot traduir un salt a Madrid, reconeix que "no descarto res, però és massa aviat".