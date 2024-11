Què fan dos blocs de pedra de Montjuïc al moll de la Marina Vela Barcelona?

Si passeges pel port i arribes al final del moll de la Marina Vela Barcelona et trobaràs amb dos grans blocs de pedra. No són dues roques naturals sinó que són dues amalgames de pedres de Montjuïc unides per argamassa.

Una construcció important per la ciutat

En una placa que hi ha al terra es revela la seva enigmàtica procedència. Es tracta de dos blocs de l’antic i estratègic dic de protecció del port construït a partir de 1870. En aquella època, Barcelona anava avançant tret del port, que tenia molts problemes per no tenir un dic que el protegís. És per això que es va dur a terme, de la ma de Josep Rafo, aquesta importantíssima construcció.

Anys més tard, quan es va remodelar la zona, es va decidir conservar aquests dos blocs a la Marina Vela, una zona molt propera a la que durant dècades va ser la única bocana d’entrada i sortida de bucs del port.