Qué está pasando en los centros comerciales con los escáners de iris?

En Barcelona se ha producido un fenómeno estos últimos días que ha llamado la atención. En varios centros comerciales de la ciudad condal se han formado largas colas de gente, no para comprar nada sino para vender, y precisamente algo muy importante. Estas personas hacían cola para hacerse un escáner de iris a cambio de criptomonedas. Es lo que ofrecía la empresa World Coin, ceder tus datos biométricos a cambio de unas criptomonedas.

Las instituciones, en alerta

Ante este fenómeno, des de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades de la Generalitat de Catalunya se ha alertado a las personas que piensen acceder a esta oferta o que ya lo hayan hecho de los peligros que comporta ceder tus datos biométricos. En declaraciones a 'La Ciutat', la directora de la ADPeCat Meritxell Borràs alerta que "aunque desconocemos para qué va a utilizar los datos esta empresa, no deja de producirse el hecho de que tus datos biométricos ya los has cedido a esta compañía, que no sabes para qué los va a usar o si los va a vender a terceros. Duros a cuatro pesetas no hay".

Borràs recuerda la importancia de este elemento, ya que "el iris de una persona es un identificador personal. Todos hemos visto que abrimos el movil con nuestra cara, en las peliculas tambien se ve como a través del iris se abren puertas, y esto ya está llegando. Se trata de un elemento informativo que se puede utilizar para muchas cosas, te pueden suplantar la identidad o recibir un cierataque. Tenemos que ser conscientes de que se trata de un dato personal muy sensible".

Quién hay detrás?

La empresa que está detrás de esta campaña se llama WorldCoin y se dedica al mundo de las criptomonedas. Según nos cuenta Borràs, "la empresa está situada en Baviera y las denuncias que está habiendo se estan vehiculando en el país de origen. A dia de hoy la informacion que tenemos es que no hay demasiada transparencia y por tanto no sabemos las intenciones de esta empresa, pero ya es un punto inquietante, asi que lo que se tiene que pedir es prudencia a la gente. Hemos emitido un comunicado pidiendo prudencia a la gente y poco más podemos hacer que pedir una respuesta a estas denuncias, que como digo se tratan en Baviera, de donde es la empresa".

Dónde acaban nuestros datos?

Borràs recuerda que en el infinito mundo de internet, "la deep web publica datos personales y en muchas ocasiones hay ciberataques a través de estos datos, en los que se incluyen los datos biométricos".

Para demostrar lo poco concienciados que estamos con el mundo de los datos, Borras explica, por ejemplo, que "a través de las imagenes de la novia de un futbolista se pudo localizar su domicilio. Es un ejemplo del riesgo que comporta publicar cualquier dato que se pueda utilizar para atacar a esta persona".

La directora de la ADPeCAT confirma que "los ciberdelitos están creciendo mucho estos últimos años" pero lo ve lógico porque lo están haciendo "al mismo tiempo en el que nosotros hemos trasladado nuestra vida a este ámbito".