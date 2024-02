Por qué España es más pobre que hace tres años?

Un estudio elaborado y publicado por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) desvela que las familias españolas han empobrecido un 10% en los últimos tres años, es decir desde 2021. La gran conclusión del estudio que explica esta situación es el hecho de que las subidas del IPC y de los salarios no han ido al mismo ritmo, lo que ha provocado un agudizado empobrecimiento.

Una dinámica peligrosa

En 'La Ciutat' hemos hablado de esta situación con la delegada de la OCU en Catalunya, Ester Lorente, que ha apuntado que "tenemos que tener en cuenta que este 10% de empobrecimiento es una media, es decir que hay casos donde este empobrecimiento es mucho mayor. Es inasumible afrontar esta dinàmica, con un progresivo encarecimiento de la vida y una recesión en los sueldos". Lo cierto es que, según este estudio, mientras el IPC sube este año un 16.1%, los salarios crecen un 6.1%. Según Lorente, "o empezamos a cambiar la situación ya o inevitablemente este empobrecimiento va a ser constante y exponencial".

Cambiar las políticas

Ante los datos que arroja el estudio, la OCU considera que es fundamental "hacer política para la gente, no para el enriquecimiento de un estado o de las empresas. El hecho de que las personas tengan un poder adquisitivo bajo también afecta al mercado y las empresas, no sólo a las personas. Hay que marcar límites en el ámbito de la vivienda, como ya se quiere hacer, pero en la crisis del sector agrario también encontramos una explicación de lo que pasa: Con la voluntad de abaratar costes las empresas compran producto de fuera, más barato y de peor calidad, y con eso empobreces al agricultor que no puede vender o que tiene que vender su producto a un precio bajo". Una situación que también hace "que el producto que llegue a la mesa de muchas familias sea peor también para nuestra dieta, para nuestra salud. Es decir, somos más pobres económicamente y también a nivel de salud". Ante esta situación, Ester Lorente espera "que el gobierno se de cuenta de que es necesario aplicar estas políticas para frenar este gran empobrecimiento en el país, porque no puede ser que ante esta situación no se haga nada y se deje que la sociedad se empobrezca año a año".