Què és i com es va descobrir l'electromagnetisme?

Preparats per experimentar amb la ciència. Avui a la secció de ciència del Nits de Ràdio en Sheddad ens parla de l'electromagnetisme.

Conceptes com electricitat estàtica, corrent alterna i continua, camps magnètics i camps elèctrics són conceptes que en Sheddad ens aclarirà de forma amena i didàctica.

Quan, com i qui la va descobrir? Quines aplicacions té?

Són infinitament divisibles els imans? Com funciona la força magnètica i com afecta als circuits elèctrics? Per què ens enrampem amb algunes portes? Què fa carregar-nos i com evitar-ho?

Què vol dir connectar a "terra"?

Com en Sheddad està a punt de publicar un llibre sobre la materia ens explica alguns dels experiments que podem fer per tal de comprovar els seus efectes i passar-ho d'allò més bé sense necessitar posar cap dit a cap endoll.

Ens ho explica avui el nostre divulgador científic, Sheddad Kaid-Salah Ferrón, al nits de ràdio amb David Cervelló