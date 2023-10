Quatre de cada 10 abusos sexuals infantils són comesos per l'entorn familiar de la víctima

L’abús sexual és una de les formes més greus de violència contra la infància, però també una de les més ocultes. Save The Children alerta que, en quatre de cada 10 casos, l’agressor és una persona de l’entorn familiar.

L’associació ha analitzat més de 120 sentències judicials de casos recents a Catalunya. L’edat on es concentren més abusos són els 15 anys i la gran majoria de víctimes, gairebé nou de cada 10, són nenes i noies. L’informe també estima que només el 15% dels casos arriben a denunciar-se. "És molt difícil que es destapin aquest tipus de casos perquè l'agressor ja s'encarrega que hi hagi silenci i que el nen o nena tingui por de denunciar", ha assenyalat a Onda Cero la responsable de polítiques d’infància de Save The Children, Ona Lorda, que ha afegit: "A les famílies els hi costa de creure que allò estigui passant en el seu propi nucli. Els abusos sexuals és una problemàtica que passa en tota mena de famílies, no hi ha un perfil específic".

A les barreres per denunciar s’hi afegeix que la justícia és molt lenta (la meitat dels casos triguen entre 2 i 4 anys en resoldre’s) i està poc especialitzada en aquest tipus de casos. A més, cal tenir present que la prova més gran d’abús sexual infantil és la declaració de la víctima. El problema és que sovint ha de declarar abans del judici fins a tres vegades a la policia, fiscalia i jutjat. D’aquí la importància de què es normalitzi en el procés judicial l’anomenada prova preconstituïda: "Significa que es grava el testimoni dels nens i les nenes abans del judici per tal que no hagin de tornar a declarar i evitar la seva revictimització", ha detallat Lorda.

En paral·lel a la millora del sistema judicial, Lorda reclama que s’estengui el model Barnahus, d’atenció integral a la víctima. Un model que Catalunya va ser el primer a aplicar a tot l’Estat amb una prova pilot a Tarragona l’any 2020. "Som la comunitat autònoma més avançada. És un model que no només se centra en la judicialització del cas, sinó també en l'acompanyament, la integració i la recuperació de les víctimes", ha exposat Lorda.

Abans d’acabar l’any, està previst que s’implementin 12 unitats més a tot el territori català.