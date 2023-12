Després que el darrer Informe PISA situés Catalunya a una de les darreres places en quant a qualitat de l'ensenyament, hem volgut analitzar la situació. Com i per què s'ha arribat a aquest punt? Era previsible? De qui és responsabilitat? Hem intentat donar resposta a aquestes i altres preguntes amb l'Enric Prats, doctor en Educació per la Universitat de Barcelona, i la Iolanda Segura, portaveu d'USTEC i mestra de primària.