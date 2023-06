La pujada de preus no atura el turisme. S’han encarit els bitllets d'avions, entre un 10 i un 15%, les estàncies hoteleres, els preus dels restaurants com també les excursions i altres activitats. Malgrat tot, 8 de cada 10 agències superen a hores d’ara en un 15% el volum de reserves del 2022. Superen també les xifres prepandèmiques.

Així ho explica un estudi publicat per l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades. Per tant, es confirma la tendència dels darrers anys, sobretot dels últims 12 mesos. La gent, segons el president de l’entitat, Jordi Martí, "prioritza viatjar".

De fet, per evitar preus encara més elevats, la gent ha estat previsora. Un 50% de les agències arreu de l’Estat han registrat les reserves amb 2 mesos d'antelació.

Sortides i arribades

Pel que fa els destins nacionals, els espanyols aposten per les zones de costa. Sobretot les Balears, les Canàries i Catalunya. Pel que fa els destins internacionals, trobem en primera posició els Estats Units i els països de l’Orient Mitjà, com Egipte o Jordània.

Però pel que fa el truisme nacional, la majoria de viatges són estrangers. De fet, 3 de cada 4 reserves que s’han fet arreu d’Espanya són de turistes internacionals. Gran part d’ells provinents dels països centreeuropeus.

Ara bé els que més interessen són els asiàtics, que presenten despeses mitjanes superiors a la resta. Però els problemes derivats de la guerra a Ucraïna, que afecten directament el seu espai aeri, en dificulta la seva arribada. Sobretot, pel que fa els visitants japonesos.

Catalunya

De totes formes, que Catalunya estigui allunyada de la zona de conflicte és un factor que atrau el turisme. De fet, zones con Barcelona podrien arribar al topall de visitants al llarg d’aquest estiu.

Així ho anuncien des d’ACAVe i refermen altres entitats. En aquest cas, Apartur, que gestiona les estàncies del pisos turístics a la capital catalana. Les reserves per aquest juliol es situen al voltant del 95%. Bona part d’aquestes reserves es troben en zones cèntriques, com pot ser el districte de Ciutat Vella o l'Eixample.

"I, a diferència del què podríem pensar molts, el turisme familiar és el que més sol·licita aquets tipus d’estàncies", explicava a Onda Cero el seu president, Quique Alcántara.

Pel que fa el país d’origen, en destaca els visitants centreeuropeus. També són els principals usuaris dels càmpings a les comarques gironines. I, per aquets motiu, el juliol no és el millor mes del sector. "Fins a mitjans del setè mes de l'any, els treballadors dels Països Baixos o Alemanya no comencen les vacances", explica a Onda Cero el president de Càmpings Girona, Josep Maria Pla.

De totes formes, les previsions són similars a les del 2019. Veurem si es materialitzen. I és que el propi Pla indicava que si aquí incrementen les temperatures, també ho fa en els països d’origen dels visitants. Així que no es veuen tant necessitats a sortir de casa en busca del bon temps.