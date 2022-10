En aquesta ocasió el divulgador econòmic, l'Iñaki Jiménez Largo, ens explica com de significativa serà la pujada del sou als funcionaris que ja ha estat ratificada. En quin percentatge puja? Serà suficient per a poder cobrir l'inflació tan gran que pateix el nostre país? Quin és doncs l'increment o la pèrdua del poder adquisitiu que tenen? i com es comparen aquestes xifres amb la resta de treballadors i assalariats ens la comenta al nits de ràdio amb David Cervelló.