El PSC acusa Junts de votar en contra dels ciutadans d'aquest país

En una entrevista a la Brúixola d'Onda Cero Catalunya, la viceprimera secretària del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Maria Lluïsa Moret, ha assegurat que el govern d'Espanya està buscant "fórmules" per recuperar totes les ajudes i millores del decret òmnibus. En aquest sentit, ha lamentat la necessitat de gestionar "un sobreesforç i un retard innecessari" per culpa de "la lògica tacticista i interès partidista" de Junts per Catalunya, PP i VOX. Preguntada per si, finalment, els ciutadans podran gaudir de nou de l'abonament recurrent de Rodalies o les bonificacions del 30% en el transport integrat que finançava l'Estat, la dirigent socialista ha admès que "no sap si serà viable" perquè estem davant d'una "conseqüència indesitjada".

La situació política de Catalunya

La viceprimera secretària del PSC confia en què la tensió del Congrés no es traslladi al Parlament. Malgrat que el govern català no podrà aprovar nous pressupostos aquest 2025, Moret ha reiterat que la voluntat de l'executiu és "complir cadascun dels acords" firmats amb els comuns i amb Esquerra, que continuent sent els socis prioritaris. No ha volgut avançar escenaris però ha deixat clar que ara mateix el govern català no es planteja ni una qüestió de confiança ni un avançament electoral. Sobre la relació amb ERC, Moret ha reconegut que el partit republicà surt d'un "moment molt important", en al·lusió al procés congressual, i que l'executiu català manté la seva voluntat de "tenir uns espais estables i fluïds per negociar nous acords".