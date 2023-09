Protecció Civil alerta que prop de 705.000 persones viu dins d'una zona inundable

Protecció Civil alerta que prop de 705.000 persones viuen dins d’una zona inundable. Un avís que arriba a dos dies de l’inici de la tardor, període en què augmenta el risc d’inundacions. La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha explicat que a Catalunya hi ha 1.300 quilòmetres quadrats de zona inundable fluvial, el 4% de tot el territori català: "És un 9,1% de la població catalana. Dins d'aquestes 705.000 persones, n'hi ha 110.000 (1,4%) que viu en una zona de molt alt risc d'inundació".

Els municipis amb major risc se situen principalment al litoral nord, al Pirineu, al Baix Ebre, al Montsià, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a les ciutats de Girona i Lleida. Des del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que la tardor és un període propici per a fenòmens violents i que són difícils de predir perquè són molt puntuals i locals.

De fet, la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, avisa que els episodis de Grècia o Líbia no es poden descartar a Catalunya: "Aquests fenòmens són molt difícils de pronosticar, però han succeït. Són exemples del que pot passar i, per tant, mirem de prendre les precaucions per tenir una resposta ràpida i eficient si mai passen aquí".

L’any passat, de setembre a desembre, va activar-se l'Inuncat 4 cops en alerta i van emetre’s 5 prealertes. En aquestes activacions va haver-hi 10 cops que es van rebre avisos de superació del llindar de pluja. Enguany en els 21 dies que portem de setembre ja duem 3 alertes i 2 prealertes i 6 avisos de superació dels llindars de precipitació.

El paper dels ajuntaments

Davant aquest escenari, des de Protecció Civil apel·len a "l’autoprotecció" de la ciutadania i l'insta a allunyar-se dels rius, rieres i passos subterranis. Però més enllà de la "corresponsabilitat" de la població, els ajuntaments també juguen un paper rellevant a l’hora de prevenir episodis d’inundacions.

Més enllà del pla INUNCAT, que és genèric per a tota Catalunya, els ajuntaments amb major risc d’inundacions per estar a prop de rius, rieres o del mar estan obligats a tenir plans específics, són els anomenats Plans d’Actuació Municipal. En aquest sentit, Protecció Civil ha confirmat que un de cada tres ajuntaments no disposen encara d’aquest pla. Segons ha pogut saber Onda Cero, alguns dels municipis més poblats en risc d’inundacions, com Vilassar de Mar (més de 20.000 habitants) asseguren que estan en procés d’elaborar el pla, però encara no saben quan s’aprovarà. En canvi, en el cas de Rubí (més de 75.000 habitants), tot just l’han aprovat aquest mes de juny.