El ja ex president de la Generalitat compareix aquesta tarda en un ple sobre la seva inhabilitació

Un dels punts de l’acord entre Junts per Catalunya i ERC va ser la celebració d’un ple de comiat a Quim Torra per respondre a la seva inhabilitació. De fet els socis de govern van registrar la petició aquest mateix dilluns quan va ser inhabilitat.

A partir de les 3 de la tarda, el Parlament celebrarà un ple específic en el que el ja expresident de la Generalitat participarà en qualitat d’invitat i en el que s’abordaran les conseqüències de la inhabilitació del Suprem.

La Junta de Portaveus va acordar la data aquest dimarts després que la Mesa admetés a tràmit la petició de Junts per Catalunya i ERC. C’s i el PSC van votar en contra d’aquest ple en considerar que Torra no hauria de poder comparèixer.

Partit Popular i C’s ja han confirmat que hi assistiran perquè se sentin les veus del tots els catalans, mentre que el PSC argumenta que no hi anirà perquè no vol degradar encara més les institucions.