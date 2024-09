Potecció Civil rebaja la alarma por lluvias pero recomienda extremar las precauciones

Este fin de semana ha vuelto a dejar mucha agua en Catalunya, después de las lluvias intensas que han tenido mucha incidencia en según qué poblaciones, con aguas torrenciales en poblaciones como l'Ametlla de Mar, en el litoral sur catalán. Precisamente esta región ha sido la más afectada por estas lluvias torrenciales que, tal y como ya ocurrió hace unos días, se han llevado coches por delante, arrastrándolos a la costa, e incluso ha provocado que muchos vecinos tengan que ser desalojados de sus casas y realojados en otros sitios más seguros.

Después de la tormenta... llega la calma?

En 'La Ciutat' hemos hablado con Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, que ha confirmado que "el temporal ha tenido afectaciones localizadas pero han sido intensas, sobre todo en el Baix Camp, toda la zona del litoral sur" y que "en Barcelona no ha habido incidencia, han habido lluvias, pero no se ha llegado al límite de 20 litros por metro cuadrado".

Como explicaba Delgado, todo se ha concentrado en algunos puntos de la geografía catalana, con puntos de mucha intensidad, pero una vez han cesado las lluvias y se ha desactivado el Plà Inuncat, "se han reducido sensiblemente las llamadas de emergencia". Aún así, el subdirector de Protecció Civil avisa que "hay que mantener la alerta aunque ya no esté activado el Plà Inuncat". De hecho, desde Protecció Civil recomiendan "extremar las precauciones si llueve en los sitios donde ya ha llovido con intensidad, ya que hay más riesgo de colapso y de acumulación de mucha agua en determinadas zonas, lo que puede provocar desprendimientos, torrentes de agua o incidencias de otro tipo. Si se circula por estas zonas donde ya ha llovido antes con intensidad hay que evitar circular por travesías donde pueda haber corrientes de agua y, sobre todo, hacer caso de las recomendaciones del Servei Català de Trànsit en materia de circulación. Hay que extremar la precaución también en ríos que vayan secos, ya que puede haber una corriente repentina".

Este año las lluvias han coincidido con el puente de las fiestas de la Mercè, así que se espera una 'operación retorno' intensa. Por este motivo, Delgado recuerda la importancia "de seguir las instrucciones del Servei Català de Trànsit, que además está permanentemente pendiente de la previsión meteorológica".

Buen balance en la temporada de baño

A día 23 de septiembre se ha dado por finalizada la temporada de baño, aunque, claro está, estos próximos días aún puede haber bañistas en las playas. Este verano se ha saldado con 24 muertes, 17 en playas y 7 en piscinas. Desde Protecció Civil hacen un balance "positivo, teniendo claro que el objetivo siempre es el 0, pero el dato es positivo porque mejoramos respecto al año anterior. También hay que tener en cuenta que estos fallecimientos no tienen que ver con cuestiones como las corrientes, tienen más que ver con un determinado perfil de persona. La mayoría de estos accidentes suelen sufrirlos hombres mayores que suelen presentar algún problema previo de salud y que, estando en el agua, sufren algún tipo de dolencia que los hace sumergirse y después ahogarse al no recibir asistencia de forma rápida". En este sentido, lo que recomiendan desde Protecció Civil es "que estas personas se bañen en playas en las que haya vigilancia, y si se tiene una dolencia no está de más avisar a quien esté de socorrista para que esté pendiente".