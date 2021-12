Quan estaven planificats els sopars d'empresa han augmentat els casos provocant que molts no es facin.

A la secció dels tribuneros proposem alternatives, com per exemple fer-los de forma virtual.

Quines reestriccions caldria posar per aconseguir fer-los amb tranquilitat... o si no us venia de gust ja us ha anat bé que no es facin?

En fem una mica de riure al nits de ràdio amb David Cervelló