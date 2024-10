La població vol més metges més humans, amb una visió integral i més experts en temes tecnològics

Metges més humans, amb una visió integral i més experts en temes tecnològics... Aquestes són les característiques que la població busca en els professionals sanitaris actualment. Així s’extreu d’un estudi que han fet conjuntament l’Hospital del Mar i la Universitat Pompeu Fabra.

Un estudi que s’ha realitzat amb la finalitat de saber què troba a faltar la població en els metges d’avui en dia, i veure quins canvis es poden introduir al grau de Medicina i Ciències de la Vida de la UPF que satisfer aquestes necessitats. El que s’ha vist amb l’informe és que la gent vol que els metges del futur siguin més humans... és a dir, que estiguin més formats en qüestions de salut mental, i de gestió de la comunicació, sobretot a l’hora d’informar males notícies, com diagnòstics de patologies greus.

Un altre dels aspectes que reclama la població és l’adaptació a la realitat i, per tant, que els professionals no deixin de formar-se, sobretot pel que fa als avenços tecnològics de la medicina. A més, cal tenir en compte que la població envelleix cada vegada més, i això provoca que hi hagi més pacients pluripatològics - que tenen més d’una malaltia-.