Pleno de la selección

Era un encuentro en el que había mucho que perder y poco que ganar. Una mala imagen o mala sensaciones hubiera descartado muchos futbolistas y hubiera bajado esa ola que ahora mismo sube y lleva en volandas al equipo hacia la recta final del campeonato, donde se decide todo que unos encuentros ya del KO y de eliminación directa que comenzarán este próximo fin de semana.

El MVP del encuentro fue Ferran Torres que marcó un golazo y tuvo algunas oportunidades de cierto peligro sobre la portería de Albania. De los Barcelonistas también actuó Fermin que debutaba así en el torneo en la recta final del partido. El onubense estuvo algo acelerado, precipitado y demasiado individualista, como queriendo dejar su sello ya en los primeros minutos del torneo. Es un jugador interesante, pero ese ímpetu le jugó una mala pasada en el día de ayer donde pudo haberlo hecho bastante mejor. Hay que entender que era su debut por tanto, y que Quería agradar.

España está ahora, esperando su rival, que será un tercer clasificado con tranquilidad y con mucho tiempo para recuperarse de cara al choque del próximo domingo. La agonía y el sufrimiento de Italia hasta el último minuto reflejan lo bien que ha hecho las cosas España en el llamado grupo de la muerte en el que apenas ha sufrido y ha demostrado ser muy superior a sus rivales.

Pero la Eurocopa, de verdad comienza a partir de ahora, donde un error en cualquier partido te manda ya definitivamente para casa y lo hecho hasta entonces no sirve para nada.

Para el mundo del fútbol actualmente y tras lo visto en el torneo en estas primeras tres jornadas a punto de concluir, no hay ninguna selección mejor que la española, no hay ningún equipo que haya ofrecido un mejor rendimiento que los nuestros y que se haya mostrado tan sólido. Hay que ser optimistas porque las sensaciones son todas muy buenas y positivas y da la sensación de que el bloque De La Fuente funciona a la perfección y a las mil maravillas, casi como un reloj suizo. El premio será enfrentarse a un tercer clasificado en la siguiente ronda, mientras que ha estado a punto de producirse un cruce entre Italia y Portugal. La gran ventaja de estar en un grupo de la muerte es que a partir de ahora en la ronda siguiente te puede tocar un equipo más accesible y que otros grupos en los que no había equipos tan poderosos se cruzarán con selecciones más potentes. De La Fuente ha podido refrescar a su equipo y darle minutos a los menos habituales y tener contentos prácticamente a todos así que, brillante clasificación y plácido tercer partido con los deberes ya hechos de la selección española.