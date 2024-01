El Pirineu lleidatà mira al cel amb esperança en plena temporada de neu

Som a l’equador d’un divendres passat per aigua i per neu, i a les portes d’un cap de setmana fred, però amb domini del sol. Per al turisme de neu, aquesta és la fórmula perfecta. Des de la província de Lleida, veuen amb força optimisme no només aquest cap de setmana, sinó tot el que queda de temporada. Una temporada que viurà el millor moment, previsiblement, al febrer, i que s’allargarà fins a la Setmana Santa.

La temporada d’esquí va començar, recordem, amb molta incertesa. La manca de precipitacions va fer dubtar fins al final de si es podria engegar pel pont de la Puríssima o si caldria esperar. Finalment, va començar quan tocava, i fins ara, la valoració és positiva. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha explicat a Onda Cero que les xifres són satisfactòries, sobretot gràcies a les festes de Nadal. "L'ocupació que hi va haver per les festes de Nadal demostra que la temporada la podem catalogar de bona. I després, com que ha nevat, tant els nivells d'ocupació com la venda de forfaits a totes les estacions estan dins del que és normal", ha assegurat.

Des del turisme lleidatà, a més, consideren que tenen motius per mantenir aquest optimisme. Després del pont de desembre i de Nadal, encara queda "el millor moment de l'hivern", segons Serrano, que és el mes de febrer. Per a ell, la clau és la setmana de Carnaval –que enguany serà del 5 a l'11 de febrer–, ja que les escoles acostumen a fer festa. "Sempre que hi ha vacances escolars es nota en el moviment turístic", afirma.

Amb el calendari a favor

I això no és tot. Aquest any, la Setmana Santa cau aviat. I això vol dir que, en comptes de sol i platja, la gent buscarà neu i muntanya. En declaracions a Onda Cero, el president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, s'ha mostrat convençut que "hi haurà prou neu per poder esquiar al 100% de les estacions catalanes, sobretot a les de les terres de Lleida".

Castellarnau ha recordat que, un cop acabada la temporada d'hivern, el turisme del Pirineu lleidatà seguirà vivint de l’aigua. Quan la neu es fongui, aquella aigua omplirà els rius on es farà ràfting o piragüisme. I, per tant, a la demarcació de Lleida continuaran amb la mirada fixada en el cel.