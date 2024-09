Pilar Díaz: ‘Començo aquesta nova etapa amb moltes ganes de poder contribuir a governar Catalunya i acompanyar al president’

Després de governar Esplugues de Llobregat durant prop de dues dècades, Pilar Díaz comença una nova etapa com a delegada del govern de la Generalitat a Barcelona. Un repte que afronta amb il·lusió i ganes d’acompanyar i assessorar als alcaldes i alcaldesses del territori.

De moment, encara està al capdavant del consistori però serà per pocs dies. No es coneix el nom de la persona que rellevarà Díaz, però ella es mostra convençuda de que tots els seus companys i companyes estan capacitats per assumir aquesta tasca. Amb tot, deixa clar que el partit vol fer aquest relleu ‘de manera immaculada’.

18 anys plens d'històries

Pilar Díaz ha viscut de tot al capdavant de l’ajuntament d’Esplugues però assegura que ‘encara tenia piles per seguir’. Recorda que en aquests 18 anys les ha vist de tots colors per deixa molt clar que ‘no hi ha hagut un sol dia que hagi pensat que no podia més’.

Una crisi econòmica, una pandèmia, discrepàncies amb d’altres partits són alguns dels esculls que ha hagut de superar l’alcaldessa però considera que ha après cada dia alguna cosa i que ara toca canviar el xip per començar aquesta nova etapa.

Darreres decisions com a alcaldessa

Pilar Díaz te molt clar que no volia marxar del consistori sense deixar ben lligades algunes qüestions importants per a la ciutat.

Entre elles es troba el nou Auditori Carme Chacón, una homenatge per a la socialista desapareguda al 2017 però també una necessitat per als prop de 50.000 habitants d’Esplugues.

En marxa també la nova comissaria de la policia local. Des de fa anys que es treballa per millorar el cos amb tecnologia, drons i formacions i ara era el moment de complementar aquestes millores amb un espai a l’alçada.

La seguretat és important pel consistori, però també ho és la neteja i per això, s’ha aprovat el nou contracte amb una inversió superior a d’altres anys. Des de l’ajuntament tenen molta cura d’aquest servei per complir amb les exigències de sostenibilitat marcades per Europa i de fet, la neteja és un dels punts que més destaquen els ciutadans i ciutadanes.

Festes de Sant Mateu

Pilar Díaz marxa del consistori d’Esplugues però ho fa gaudint com a alcaldessa de les festes de Sant Mateu que se celebren del 20 al 22 de setembre.

Díaz confia en passar unes bones festes lliures de violència i amb la solidaritat com a objectiu, i és que enguany, tots els beneficis de la venda dels mocadors de les festes aniran destinats al càncer infantil.

Unes festes que comptaran amb un concert de The Tyets divendres i amb la festa d’Europa FM amb Roger Freedom dissabte, després del concert de Celtas Cortos.