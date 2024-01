Pere Aragonès sobre el CNI: “Sembla Mortadel·lo i Filemó”

El cap de l’Executiu català ha afirmat aquest divendres que les informacions “no tenen cap mena de base” i ha advertit que “arribarem fins al final” per esclarir els fets. Pere Aragonès ha qualificat de “lamentable” la justificació del CNI per ordenar el seu espionatge.

“És lamentable les mentides que s’han inclòs”, ha reblat el president del govern català, alhora que ha criticat que la documentació desclassificada està “fora de tota realitat”. També ha afegit que és “incompleta” perquè “està plena de pàgines tacades de negre” per ocultar dades reservades.

"És la segona part de l'Operació Catalunya"

Pere Aragonès ha assenyalat que la desclassificació dels informes dels serveis d’intel·ligència demostren que “va existir una segona part de l’Operació Catalunya”. “Ha estat un espionatge massiu a persones pel nostre compromís amb la independència”, ha denunciat.

També ha qualificat d’”absurd” que el CNI consideri que l’independentisme actua clandestinament. “A nosaltres no ens cal la clandestinitat”, sinó que “defensem la independència a plena llum del dia”, ha sentenciat. Pere Aragonès ha conclòs que tot plegat fa “riure” si no fos pel fet que va ser objecte d’un “espionatge il·legítim” durant “almenys 9 mesos”. “És per riure. Sembla una aventura de Mortadel·lo i Filemó”, ha ironitzat.