Paula Badosa no tornarà a competir fins al 2026

És un calvari que no s'acaba. I ja fa dos anys que s'allarga. Dos dies després del darrer abandonament per lesió, als setzens de final del Masters 1.000 de Pequin, Paula Badosa ha comunicat, a través del seu compte d'Instagram, que no tornarà a competir fins a la propera temporada, és a dir, fins al 2026. Per tant, la tenista begurenca dona per finalitzat el curs.
"Hi ha moments en què em pregunto com continuar endavant en els instants més durs i dolorosos. I la veritat és que és precisament en aquests moments quan descobreixo la força més profunda que hi ha dins meu. Cada ensopegada fa mal, però també em recorda que desitjo lluitar, que vull tornar més forta", ha escrit la catalana, que al 2022 va arribar a ser la número 2 del rànking WTA.
En total, Paula Badosa s'ha haut de retirar fins a 37 vegades d'un partit per culpa d'una lesió.