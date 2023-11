Hi ha qui considera que el Nadal no comença fins que els llums nadalencs de Passeig de Gràcia no s'encenen. I això passarà aquesta tarda a partir de les 18.00h, quan un dels carrers més emblemátics de Barcelona estrenarà llums, que es mantindràn fins passat Reis. El Robert s'ha desplaçat al mateix Passeig de Gràcia per copsar com s'esta preparant acompanyat pel president de l'Associació del Passeig de Gràcia, Lluís Sans.