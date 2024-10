La PAH alerta de la "desaparició" de l'escut del lloguer social per a les persones en risc de desnonament

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) avisa que l’escut del lloguer social per a les persones en risc de desnonament ha desaparegut i reclamen una resposta contundent i ràpida al govern espanyol i a la Generalitat. És el clam de la PAH en una mobilització que han fet avui a les portes del Parlament.

Segons les dades de la plataforma, durant els darrers sis anys s’han ofert prop de 20.000 lloguers socials gràcies a la llei catalana d’habitatge. Un cop el Tribunal Constitucional ha tombat l’article que obliga els propietaris a oferir aquest lloguer abans d’iniciar un desnonament, l’entitat avisa que moltes famílies vulnerables podrien quedar-se al carrer sense cap empara.

Per això, han instat el govern espanyol a regular de forma immediata el lloguer social o cedir la competència a les autonomies perquè ho facin. En aquest sentit, el seu portaveu, Juan Ramon, també ha demanat al president Salvador Illa que mogui fitxa més enllà de l’anunci dels 50.000 habitatges en sis anys.

"No creu que milers de persones en risc d'exclusió residencial i a punt de quedar-se al carrer es mereixen una solució immediata?", ha preguntat l'activista al cap de l'executiu. A més, ha recordat que "Catalunya és la comunitat autònoma on més es desnona".

Ramon vol que Illa convoqui com abans millor una cimera per abordar aquesta qüestió. També ha exigit que s'apliqui de manera immediata l'articulat de la llei que permet treure els pisos a fons especuladors per buidar una mesa d'emergència que, diu, està col·lapsada. Segons les seves dades, hi ha 400.000 pisos buits a Catalunya.