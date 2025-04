"L'impacte de l'arribada de la IA serà com la de l'ordinador"

La tecnologia no s'atura. Enshodemostra Kawasaki amb el seunouanuncid'unprototip que vol replicar la morfologiad'uncaball, peròfet de metall, cables i la tecnologianecessària per pilotar-lo. I és que l'idea de l'empresa japonesa és que els qui disposind'aquestprototippuguinpassejarasseguts al seullom per paisatgesmuntanyosos. De moment, ésnomésl'idead'unprojecte que s'estima que es llenci al mercat al voltant del 2050.

D'aquestanovetattecnològicaens en dona mésdetalll'ÁlvaroLuzón i també sobre l'últimanotícia relacionada amb la intel·ligència artificial. Un mailfiltrat del CEO de l'empresad'e-commerceShopify, detalla la importància que tindrà a partir d'aral'ús de l'iapelstreballadors de l'empres. Elsexigeixaltsconeixements i s'avisa que no es contractarà a més personal si no té un millorrendiment que un agentd'intel·ligència artificial.